Barack Obama reúne a expresidentes y estrellas de Hollywood en inauguración de su museo y envía un mensaje de esperanza

George W. Bush, Bill Clinton, Joe Biden y celebridades de Hollywood asistieron a la inauguración del Obama Presidential Center en Chicago, donde Barack Obama presentó su legado bajo el lema “A Home for Hope”.

Barack Obama logró algo poco habitual en la política estadounidense contemporánea: reunir bajo un mismo techo a tres expresidentes de Estados Unidos, líderes internacionales y algunas de las figuras más influyentes de Hollywood y la industria del entretenimiento.

La inauguración de Obama Presidential Center en Chicago se convirtió en una poderosa imagen política y cultural en un momento marcado por la polarización que atraviesa su país.

Barack Obama inaugura el Obama Presidential Center en Chicago y reune a expresidentes de EU, líderes mundiales y celebridades de Hollywood y de la música (Win McNamee)

Barack Obama inaugura el Obama Presidential Center en Chicago acompañado por su familia y sus famosos amigos

A la invitación hecha por Barack Obama asistieron, además de su esposa Michelle y sus hijas Malia y Sasha, los expresidentes de Estados Unidos, George W. Bush, Bill Clinton y Joe Biden, lo que permitió que estuvieran presentes todos los ocupantes de la Casa Blanca desde 1992, con una notable excepción: Donald Trump, quien no fue invitado al acto.

Barack Obama inaugura el Obama Presidential Center en Chicago y reune a expresidentes de EU, líderes mundiales y celebridades de Hollywood y de la música (Pablo Martinez Monsivais)

La reunión tuvo lugar en el nuevo Centro Presidencial Obama, un complejo construido en el sur de Chicago, la ciudad donde Obama desarrolló gran parte de su vida personal y política antes de convertirse en el primer presidente afroamericano de Estados Unidos.

Barack Obama inaugura el Obama Presidential Center en Chicago y reune a expresidentes de EU, líderes mundiales y celebridades de Hollywood y de la música (Pablo Martinez Monsivais)

Además, entre los invitados destacaron Oprah Winfrey, Steven Spielberg y Tom Hanks, tres de las figuras más poderosas en Hollywood.

Además de otros famosos como David Letterman, George Lucas, Mark Hamill, y un show musical en el que participaron Christina Aguilera, Marc Anthony, Stevie Wonder, Bono, The Edge, John Legend, Jennifer Hudson y Bruce Springsteen, entre otros.

También acudieron figuras internacionales como la excanciller alemana Angela Merkel y el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau, además de otros líderes extranjeros.

Invitados a la inauguración del Obama Presidential Center

Obama demuestra su poder de convocatoria y envía un mensaje de esperanza

El acto mostró la capacidad de convocatoria de Barack Obama una década después de haber abandonado la Casa Blanca y confirmó que sigue siendo la figura moral y simbólica más influyente del Partido Demócrata.

Barack Obama inaugura el Obama Presidential Center en Chicago y reune a expresidentes de EU, líderes mundiales y celebridades de Hollywood y de la música (Win McNamee)

No se trató de un acto partidista en sentido estricto, sino de una demostración de la red de apoyos culturales, sociales e internacionales que existe en la actualidad alrededor del exmandatario estadounidense.

Barack Obama inaugura el Obama Presidential Center en Chicago y reune a expresidentes de EU, líderes mundiales y celebridades de Hollywood y de la música (Scott Olson)

Sin embargo, el contexto presente en la Unión Americana obliga a una lectura política del evento. Mientras la administración de Donald Trump domina la agenda nacional con una retórica confrontativa que divide opiniones dentro y fuera de Estados Unidos, Obama presentó una imagen completamente distinta. La de expresidentes de distintos partidos compartiendo espacio, líderes internacionales aliados y celebridades asociadas a causas sociales y culturales, sumándose a la visión que busca impulsar desde su legado.

La ausencia de Trump terminó reforzando el contraste. Durante los últimos años, el actual mandatario se ha burlado públicamente del edificio y de la iniciativa impulsada por Obama.

Barack Obama inaugura el Obama Presidential Center en Chicago y reune a expresidentes de EU, líderes mundiales y celebridades de Hollywood y de la música (Pablo Martinez Monsivais)

Sin embargo, la inauguración pareció responder menos a una disputa personal y más a una visión alternativa sobre el país que Estados Unidos puede aspirar a ser.

Ese mensaje quedó resumido en el lema elegido para el centro: “A Home for Hope” (“Un hogar para la esperanza”).

La frase remite inevitablemente al lenguaje político que impulsó la histórica campaña presidencial de Obama en 2008, cuando conceptos como esperanza, unidad y cambio movilizaron a millones de votantes dentro y fuera de Estados Unidos.

Barack Obama inaugura el Obama Presidential Center en Chicago y reune a expresidentes de EU, líderes mundiales y celebridades de Hollywood y de la música (KENT NISHIMURA)

Hoy, casi dos décadas después de aquella elección, el término adquiere una nueva dimensión. En un escenario internacional marcado por conflictos armados, tensiones geopolíticas, incertidumbre económica y crecientes divisiones ideológicas, la palabra “esperanza” parece funcionar como una declaración de principios.

También como una invitación dirigida no sólo a los demócratas, sino a los estadounidenses en general.

Barack Obama inaugura el Obama Presidential Center en Chicago y reune a expresidentes de EU, líderes mundiales y celebridades de Hollywood y de la música (Jim Vondruska)

Así es el Obama Presidential Center en Chicago

La pieza central del complejo es un obelisco de granito de 69 metros de altura coronado por fragmentos de un discurso que Barack Obama pronunció en 2015 en Selma, Alabama, uno de los lugares más emblemáticos de la lucha por los derechos civiles.

Barack Obama inaugura el Obama Presidential Center en Chicago y reune a expresidentes de EU, líderes mundiales y celebridades de Hollywood y de la música (Win McNamee)

Alrededor del edificio se encuentran espacios comunitarios, una cancha de basquetbol, áreas recreativas y una biblioteca digital, elementos que refuerzan la idea de que el proyecto busca ser un centro de encuentro ciudadano más que un monumento dedicado únicamente a la memoria presidencial.

Barack Obama inaugura el Obama Presidential Center en Chicago y reune a expresidentes de EU, líderes mundiales y celebridades de Hollywood y de la música (PEDRO UGARTE)

El Obama Presidential Center se ubica en el número 6001 Sur de la avenida Stony Island, en el histórico Jackson Park en el sur de la ciudad de Chicago.