Banxico sube a 1.6% previsión de crecimiento para 2026

El Banco de México (Banxico) informó el jueves que elevó su proyección para el crecimiento de la economía del país en 2026 a 1.6%, desde el 1.1% previo, tras un mejor desempeño del Producto Interno Bruto (PIB) en el último trimestre del año pasado.

La entidad monetaria, sin embargo, ajustó al alza su expectativa para la inflación general al cuarto trimestre a 3.5%, frente al 3.0% anterior, mientras que para la subyacente —un mejor parámetro de medición porque elimina volatilidad— la incrementó a 3.4%, desde el 3.0% previo, debido a la expectativa de aumentos mayores a lo esperado en los precios de alimentos agropecuarios, de acuerdo con su reporte trimestral.

La economía de México creció al cierre de 2025 ligeramente por encima de lo estimado preliminarmente, debido a una revisión favorable de las actividades primarias. El PIB avanzó 0.9% en el cuarto trimestre, mientras que en todo el año la economía se expandió 0.8%.

A pesar de que la dinámica esperada para la actividad económica es similar a la presentada en el informe previo, el mejor desempeño de la variación del PIB en el último trimestre de 2025 respecto de lo esperado induce un efecto aritmético de mayor base de crecimiento para 2026 que incrementa la previsión de expansión para ese año”, dijo Banxico en su reporte.

Con los ajustes anunciados a las expectativas de inflación, se prevé ahora que “el descenso de la inflación sea más lento y desde niveles más elevados a lo anticipado”, señaló el banco central, que ahora estima que el indicador general converja a la meta de 3% hasta el segundo trimestre de 2027, como ya había anticipado en su más reciente anuncio de política monetaria.

En esa decisión, a comienzos de febrero, el banco central interrumpió un largo ciclo de relajamiento monetario al dejar la tasa clave en 7%, aunque hacia adelante indicó que podría retomar los ajustes.

Banxico dijo el jueves que valorará continuar con ajustes a la tasa objetivo, para lo que tomará en cuenta “los efectos de todos los determinantes de la inflación”.

En la medida en que el ajuste en precios relativos transcurra sin que se materialicen efectos de segundo orden, y conforme las condiciones macroeconómicas lo ameriten, la junta de gobierno valorará continuar con ajustes a la tasa objetivo”, señaló en su informe.

La entidad estimó que el consumo privado aumentaría gradualmente su ritmo de expansión, pero la inversión permanecería débil al menos hasta el segundo semestre de 2026, “como reflejo de la incertidumbre que prevalece en torno a la relación comercial con Estados Unidos y la próxima revisión del T-MEC”.

Canadá, Estados Unidos y México, los tres socios del acuerdo comercial de América del Norte, sostendrán negociaciones este año sobre el tratado, en medio de amenazas arancelarias del presidente estadunidense, Donald Trump, quien también ha dicho que podría sacar a su país del acuerdo o negociar pactos bilaterales.

Banxico reiteró en su informe que los cambios en la política económica de Estados Unidos continúan añadiendo incertidumbre a las previsiones de inflación.