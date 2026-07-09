Maru Campos participa en acto conmemorativo por el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego en Juárez

La gobernadora Maru Campos participó en la ceremonia Conmemorativa por el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, que fue organizada por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) en Ciudad Juárez.

“Esta es una muestra de que el Gobierno del Estado, en coordinación con las fuerzas armadas trabaja en la destrucción de armas y en contra de este flagelo tan grande, que es el narcotráfico, los cárteles del crimen organizado”, mencionó la mandataria.

Durante la jornada las autoridades chihuahuenses, así como del Gobierno del Estado de Coahuila y del Ejército Mexicano, encabezaron el desmantelamiento de armamento decomisado durante los últimos meses en la XI Región Militar.

Se exhibieron 1,592 armas que posteriormente se destruyeron, de esas, 680 eran largas y 912 cortas. Además había 1,826 cargadores y 89 mil 775 cartuchos de diversos calibres.

“Cada arma que se destruye es una vida que se salva. Esto representa una victoria, es el triunfo de la ley”, dijo el General Felipe González Moreno, comandante de la 5ª Zona Militar, durante la muestra y explicación del proceso para desarticular los artefactos.

“Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la gobernadora Maru Campos y al gobernador (de Coahuila) Manolo Jiménez, por su participación y compromiso en favor de una sociedad armónica. Acciones como esta motivan a los soldados a continuar trabajando con ahínco por el bienestar de México”, expresó.

Esta acción forma parte del programa “Sí al desarme, Sí a La Paz”, que implementa la Sedena a nivel nacional.

En el evento se contó con la presencia del comandante de la XI Región Militar, Fernando Colchado; del coordinador estatal de la Guardia Nacional, Israel Caro y del secretario General de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel .

También asistieron el secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Gilberto Loya y su homólogo en Coahuila, Hugo Gutiérrez; el presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez y en representación del poder Judicial, el magistrado José Luis Chacón.

Además de Francisco Sáenz, encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado; Andrea Guzmán, representante de la Fiscalía General de la República; Zaira Carrasco, delegada del Instituto Nacional de Migración y Mayra Chávez, delegada de programas para el Bienestar.