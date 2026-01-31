Banxico lanza nuevos billetes de 100 pesos; este es el significado de los símbolos ocultos

El Banco de México (Banxico) lanza un nuevo billete de 100 pesos integrando referencias históricas además de visuales que reflejan los cien años del banco; el nuevo billete fue conmemorativo por el primer siglo desde la fundación del banco.

El aviso se realizó mediante un video institucional donde se presentaron los elementos que integran al billete, además de exponer el sentido histórico del ejemplar y los rasgos visuales. Cada elemento fue descrito en el video como parte del mensaje que acompaña el siglo de la institución.

El video inicia como una referencia directa al lugar y el tiempo: “el corazón de la ciudad de México”, donde “hace cien años nació el Banco de México“. La narración continúa describiendo su trayectoria: “Una institución que ha resguardado nuestra economía con firmeza, transparencia y visión”. Se menciona que, para celebrar el centenario, “se creó un espécimen que honra su historia”.

Al mostrarse la imagen y hacer el recorrido visual, se detiene en el anverso del billete; aparece ‘la majestuosa fachada del edificio principal’ y se destaca la presencia de esculturas que simbolizan trabajo y abundancia.

Información tomada de Tribuna