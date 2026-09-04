Capturan a mujer con 472 tabletas de tramadol y un dron

La Fiscalía General de la República (FGR) en Chihuahua obtuvo vinculación a proceso contra April “N”, por su probable participación en un delito contra la salud, en su modalidad de extracción del psicotrópico tramadol.

En audiencia inicial, celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal, el juez de Distrito en funciones de juez de Control vinculó a proceso a April “N” e impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual cumplirá en el CERESO No. 2. La autoridad judicial fijó, además, dos meses de plazo para el cierre de investigación complementaria.

De acuerdo con los hechos, el 15 de agosto pasado, elementos de la Guardia Nacional (GN), en el marco del Operativo Espejo desplegado en la franja fronteriza de Ciudad Juárez, recibieron información de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos de América, respecto a un dron que había sido detectado y cuyo vuelo fue inhibido, por lo que cayó del lado mexicano.

Las autoridades localizaron el dron en las inmediaciones de Boulevard Cuatro Siglos, el cual transportaba dos bolsas con tabletas blancas y rosas; el aparato lo tenía April “N”, quien manifestó que era de su propiedad. Para comprobar su dicho, abrió la bolsa que portaba para mostrar el control remoto, y dejó expuestas dos bolsas con tabletas con características similares que resultaron ser medicamento controlado, pero no mostró ningún tipo de receta médica.

En los hechos se aseguró el dron y una batería, así como el arnés o dispositivo de soporte con un cordón de material sintético; una pequeña bolsa de material textil, cuatro bolsas de material sintético transparente con un total de 472 tabletas, una bolsa tipo mochila, un teléfono celular y un patín eléctrico.

A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.