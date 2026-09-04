Procede FDZN contra detenido por matar un perro en Cd. Juárez

Quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva en espera de que se resuelva su situación jurídica

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de la Unidad Especializada en Delitos contra La Paz la Seguridad de las Personas y la Fe Pública, formuló imputación en contra de Brandon Aarón D. P., por el delito de maltrato contra animales de compañía, cometido en Ciudad Juárez.

El imputado fue detenido la mañana de hoy jueves con una orden de aprehensión y llevado a la audiencia inicial en donde un agente del Ministerio Público, hizo de su conocimiento que se le atribuyen las agresiones que causaron la muerte a un perro de la raza chow- chow , en hechos registrados entre los días 13 y 14 de julio del presente año.

El Juez de Control conocedor de la causa penal impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado y programó para el próximo lunes la audiencia de vinculación o no a proceso penal, en la que se resolverá su situación jurídica.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).