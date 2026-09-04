Se incendia pipa tras volcar en la carretera Chihuahua-Juárez

Chihuahua, Chih.- Una pipa volcó y posteriormente se incendió la tarde de este jueves sobre la carretera federal 45, en el tramo Chihuahua-Ciudad Juárez, lo que provocó el cierre de la circulación en ambos sentidos como medida preventiva.

El accidente se registró a la altura del kilómetro 197, donde se movilizaron elementos de la Guardia Nacional, Ángeles Blancos, Bomberos y personal de Protección Civil Municipal de Ahumada para atender la emergencia y controlar la situación.

Ante el riesgo generado por el incendio, la Guardia Nacional estableció un perímetro de seguridad y realizó desvíos vehiculares desde el kilómetro 196, mientras los cuerpos de emergencia trabajaban en el lugar para sofocar las llamas y garantizar la seguridad de los automovilistas.

La unidad resultó con daños considerables a consecuencia del fuego y, una vez controlada la emergencia, se realizaron labores para retirar los restos de la pipa y liberar la vía.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas. Tampoco se han establecido las causas que provocaron la volcadura, por lo que las autoridades correspondientes iniciaron las diligencias para determinar cómo ocurrió el accidente.