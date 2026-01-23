Banco KEB Hana México fue el mejor evaluado por Condusef

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) dio a conocerlas calificaciones del Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (IDATU) correspondientes al sector de las Instituciones de Banca Múltiple durante el Tercer Trimestre de 2025, un indicador clave que permite evaluar qué tan bien responden las instituciones financieras a las reclamaciones de sus clientes cuando interviene la autoridad.

El IDATU mide la calidad de la atención que dan las Instituciones Financias (IF) en los procesos de defensa presentados ante la Comisión, al evaluar los tiempos y formas en que estas las atienden, así como las acciones de mejora implementadas tendientes a garantizar la igualdad sustantiva en la prestación de los productos y servicios financieros en sectores vulnerables como son los adultos mayores.

Durante el Tercer Trimestre de 2025 el IDAU del sector de los Bancos se mantuvo en 9 puntos sobre una escala de 10, en comparación con el segundo trimestre de 2025.

Entre las instituciones con mejor desempeño en atención a usuarios, destacan: Banco KEB Hana México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial, con 9.95 puntos; Fundación Dondé Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple con 9.91; Banco Shinhan de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, con 9.91; Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero, con 9.87 puntos y Hey Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero con 9.86puntos.

En contraste, los Bancos con menores índices de desempeñofueron: Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero con 7.04 puntos; seguido de Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple, con 7.06 y Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, con 7.12 puntos.

El IDATU refleja la calidad de la atención brindada en los casos atendidos por la Comisión, y constituye una herramienta de información y transparencia para que las personas usuarias tomen mejores decisiones financieras.

La CONDUSEF invita a las personas usuarias a consultar el desempeño de los Bancos antes de contratar y a ejercer sus derechos cuando consideren que no reciben una atención adecuada.

La información completa del IDATU puede consultarse en:https://www.buro.gob.mx/