Ballena queda varada en playas de Sinaloa y sufre lesiones por oleaje

Ballena varada en San Ignacio, Sinaloa; Profepa activa protocolo de rescate mientras pobladores piden llevarla a aguas profundas antes de que sea tarde.

Ballena permanece varada en costas de Sinaloa; habitantes y autoridades preocupados por el estado del cetáceo (Michelle Rojas)

La mañana del martes 10 de marzo, pescadores del municipio de San Ignacio, Sinaloa, encontraron una ballena varada en la costa de Lomas del Mar de Piaxtla.

Primeros reportes informaron que el cetáceo presenta fuertes lesiones debido al oleaje que constantemente empuja a la ballena contra unas rocas.

Tras el hallazgo, los pescadores hicieron el reporte a través de los números de emergencia. Elementos de Protección Civil y Seguridad Pública del municipio de San Ignacio se movilizaron al lugar.

Profepa interviene para determinar acciones de rescate de la ballena varada en Sinaloa

Marco Moreno, titular de la Oficina de Representación de Protección Ambiental de la Profepa en el estado de Sinaloa, dijo ya estar enterado del caso, reconociendo el reporte rápido y oportuno de lo sucedido.

A la par, Moreno destacó que la instancia procederá conforme al protocolo establecido para este tipo de casos.

Ballena varada en playas de Sinaloa (Redes sociales)

Desde el hallazgo, pescadores, habitantes y autoridades de San Ignacio se han mantenido cerca de la zona por intriga y preocupación del estado de la ballena.

Testimonios de los presentes indican una fuerte impotencia por no poder ayudar como les gustaría, reconociendo que se necesita de un equipo especial para llevar a cabo el trabajo.

Algunos medios han señalado que el ejemplar de ballena murió, pero esta información no ha sido confirmada por autoridades de San Ignacio, Sinaloa ni por la Profepa.

Ante la emergencia, los pobladores insisten en que se debe actuar lo antes posible y llevar a la ballena a aguas profundas antes de que sea tarde.