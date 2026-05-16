Bajo control incendio de maquiladora en Ciudad Juárez

Tras el voraz incendio que consumió una maquiladora en la ciudad fronteriza, la mañana de este sábado el titular de Protección Civil del municipio, Sergio Rodríguez, informó que ya se tiene controlado el incendio que consumió la maquiladora Sun Packaging de México, ubicada en la calle Magneto del parque Industrial Juárez.

Bomberos de las maquiladoras Bosch y BRP se sumaron a las labores de extinción del fuego y junto con voluntarios del Comité Local de Ayuda Mutua (CLAM) trabajaron por más de dos horas en el combate a las llamas que destruyeron toda la planta, de más de mil metros cuadrados, oficinas y bodegas.

Se quemaron toneladas de plástico, esponja y cartón, que estaban dentro de la empresa, por donde elevó la columna gruesa de humo en el sector.



Información tomada por el Diario de Juárez