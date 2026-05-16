Supervisa Magistrada Presidenta Marcela Herrera Sandoval avances en infraestructura y atención ciudadana en Ciudad Juárez

Con el firme compromiso de fortalecer el acceso a la justicia y modernizar los espacios de atención al público, la Magistrada Presidenta del Poder Judicial del Estado, Marcela Herrera Sandoval, encabezó una jornada de supervisión en las instalaciones del Eje Vial Juan Gabriel en esta ciudad fronteriza.

El punto central del recorrido fue la revisión de los avances en la nueva Sala de Escucha para Niñas, Niños y Adolescentes. Este espacio especializado está diseñado bajo un enfoque de derechos humanos para brindar un entorno seguro, cómodo y protegido, permitiendo que las infancias y juventudes sean escuchadas de manera adecuada dentro de sus procesos judiciales.

Este proyecto es el resultado de una estrecha colaboración con FICOSEC, cuyo apoyo ha sido fundamental para concretar estas adecuaciones. Durante la supervisión, la Magistrada Presidenta estuvo acompañada por integrantes de dicho organismo, el Lic. Jean Paul Aguilera y las Licenciadas Cinthia Ortega y Claudia Moreno, quienes constataron la importancia de estas mejoras para la comunidad.

Asimismo, participaron en el recorrido las comisionadas del Órgano de Administración Judicial, Judith Ávila y Minerva Correa, quienes junto a la Magistrada Presidenta visitaron los juzgados civiles y familiares. Durante la jornada, se destacó el sitio donde se implementará la nueva modalidad de los Buzones de Término, sistema que ya opera con éxito en el Distrito Judicial Morelos y que pronto agilizará la recepción de documentos en Ciudad Juárez.

Con la suma de esfuerzos entre el Poder Judicial, el Órgano de Administración y la sociedad civil organizada, se reafirma el objetivo de ofrecer una justicia más eficiente, moderna y sensible a las necesidades de los grupos más vulnerables de la sociedad.