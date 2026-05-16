Acusan a morenistas de envío masivo de mensajes con la supuesta renuncia de Maru Campos

–Los mensajes llegaron principalmente a los celulares de personas beneficiadas con programas del Bienestar

A temprana hora de este sábado empezaron a llegar a llegar mensajes de texto a ciudadanos, principalmente beneficiarios de programas del Bienestar, donde se anunciaba que la gobernadora Maru Campos había renunciado al cargo por traición a la patria, algo que es totalmente falso y que le atribuyen al partido Morena.

El mensaje llegó a través del número 22622, asociado frecuentemente a alertas de seguridad bancaria y financiera (como el servicio de tarjetas prepagadas Netspend), pero también es utilizado por estafadores para cometer fraude y robo de datos.

Entre los grupos de WhatsApp tanto de dependencias de gobierno de todos los niveles, empezaron a preguntar si era real la noticia, lo cual fue aclarado inmediatamente, sin embargo, donde más causó alarma fue en los grupos familiares, donde empezaron todos a publicar que ese mismo mensaje también les llegó a ellos.

Lo curioso fue que la supuesta renuncia, llegó a los números principalmente de personas inscritas a algún programa del Bienestar, específicamente al de adultos mayores, por lo que los mismos usuarios empezaron a culpar de la noticia falsa a Morena, sobre todo porque es quien está operando la marcha de este día.