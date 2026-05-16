Amanecen lonas y pendones en trayecto de av. Universidad vs Morena

La mañana de este sábado aparecieron varios pendones colocados en postes sobre la avenida Universidad, desde la glorieta de Pancho Villa hasta el centro capitalino.

Cabe recordar que ayer se dio a conocer la presencia de espectaculares con mensajes dirigidos contra la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, hoy también son pendones.

Los mensajes: “Mexicanos al grito de paz; Claudia Sheinbaum protege a narcogobernantes, rompa el pacto”, acompañada por una imagen compuesta de ambos personajes políticos.

Es importante mencionar que fueron colocados estratégicamente a lo largo de la ruta donde se desarrollará la movilización denominada “Marcha por la Soberanía Nacional”, convocada por Morena para este sábado en punto de las 16:00 horas que según la convocatoria, la marcha será encabezada por dirigentes nacionales del partido como Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, además de contar con la presencia de diversas figuras políticas locales y federales.

Entre los asistentes confirmados destacan el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar; la dirigente estatal Brighite Granados; los senadores Juan Carlos Loera y Andrea Chávez; así como diputados locales y dirigentes morenistas.

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