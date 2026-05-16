Hallan hombre sin vida en Cuauhtémoc; fue asesinado a pedradas

Elementos de la Policía Municipal de Cuauhtémoc atendieron la mañana de este 16 de mayo un reporte sobre una persona sin vida localizada en un lote baldío de la colonia Ex Agrícola San Antonio.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 08:13 horas a través del sistema de emergencias 911, movilizando a elementos al cruce de las calles Presa Chicoasén y Belisario Chávez.

En el lugar, los agentes se entrevistaron con un ciudadano de 28 años de edad, quien manifestó que al pasar por el área observó a una persona tirada entre el terreno baldío con visibles rastros de sangre, motivo por el cual realizó el reporte a las autoridades.

Los oficiales localizaron a un hombre en posición de decúbito lateral derecho, sin playera, con pantalón de mezclilla azul a la altura de las rodillas y calzado negro a un costado. A simple vista presentaba golpes en la cabeza y rastros hemáticos, además de localizarse piedras con manchas de sangre cerca del cuerpo.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales. Posteriormente acudió personal de la Fiscalía General del Estado Zona Occidente, adscrito a la Unidad de Homicidios y Servicios Periciales, quienes se hicieron cargo de la escena y de las investigaciones correspondientes.