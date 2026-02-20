Bad Bunny y Gabriela Berlingeri van en serio: fueron vistos juntos otra vez, ahora en Brasil

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri volvieron a ser vistos juntos, esta vez en Brasil, lo cual incrementa los rumores de una reconciliación tras varias apariciones públicas recientes durante la gira del cantante.

A las recientes apariciones de Bad Bunny junto a Gabriela Berlingeri se sumaron algunas citas en Brasil que, para sus fans, es la confirmación definitiva de su reconciliación . Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas, sus apariciones juntos han sido cada vez más frecuentes y visibles.

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri en Brasil

Como parte de su gira Debí tirar más fotos, Bad Bunny tiene programadas dos fechas en el estadio Allianz Parque de São Paulo los días 20 y 21 de febrero.

Durante su estadía en el país, comenzaron a circular varios videos en redes sociales donde se puede ver al cantante puertorriqueño acompañado de Gabriela Berlingeri en distintos restaurantes de São Paulo. El pasado 18 de febrero, algunos fans brasileños que se encontraban fuera del local donde cenaba la pareja lograron captar el momento en el que ambos salieron del lugar.

Esta es una foto que el cantante tenía en su Instagram cuando Gabriela Berlingeri y él eran pareja. (Instagram/@badbunnypr)

En los videos se observa a los dos puertorriqueños saliendo junto al equipo del cantante. Mientras Bad Bunny se detuvo brevemente para saludar a los seguidores que le daban la bienvenida a Brasil, la diseñadora de joyas caminó directamente hacia la camioneta negra que los estaba esperando. Posteriormente, el artista también accedió a tomarse fotografías con algunos de los fans presentes.

Además, comenzó a circular otro video en el que se ve a Benito y Berlingeri caminando entre las mesas de otro restaurante. Las personas del lugar reconocieron rápidamente al artista y comenzaron a ovacionarlo, mientras él respondía saludando. En las imágenes se aprecia cómo Gabriela camina detrás de él, sonriendo ante la reacción de los asistentes.

Ambos momentos fueron interpretados por los seguidores del cantante como otra señal de que la relación entre Berlingeri y Bad Bunny va más allá de una simple amistad.

Otras apariciones públicas de Bad Bunny y Gabriela Berlingeri

La aparición de la pareja en Brasil se convirtió en la cuarta ocasión que los fans los captan juntos en las últimas semanas.

Todo comenzó cuando Berlingeri fue vista durante la ceremonia de los Grammy , apoyando el triunfo del cantante. Aunque se trataba de un evento en el que se buscaba cierta discreción, usuarios en redes sociales notaron rápidamente su presencia.

Posteriormente, Gabriela fue más abierta sobre su cercanía con el artista al compartir imágenes que confirmaron su asistencia al Super Bowl LX, donde Bad Bunny fue el encargado del show de medio tiempo. Una de las publicaciones que más llamó la atención fue una foto en Instagram donde aparece abrazando a Lady Gaga, quien también participó en el espectáculo.

La foto que subió Gabriela Berlingeri después del Super Bowl. (Instagram/@gabrielaberlingeri)

Durante los conciertos del cantante en Argentina, la pareja también fue vista saliendo de un restaurante, lo que desató especulaciones sobre una posible cita previa a San Valentín.

Los rumores escalaron al punto de que incluso se habló de una posible boda , luego de que una fotografía de la supuesta ceremonia comenzara a circular en redes sociales. Sin embargo, hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una reconciliación. Aun así, los fans han notado que sus apariciones conjuntas son cada vez más frecuentes y menos discretas.