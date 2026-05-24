Bad Bunny inicia gira europea de 29 fechas con un concierto en Barcelona

Tras el éxito de su actuación en el Super Bowl, su peculiar aparición en la Meta Gala y de incursionar en el mundo de la moda con su colaboración con Zara, Bad Bunny inicia este viernes en Barcelona una gira europea hasta finales de julio, con un total de 29 conciertos programados.

Fans de Bad Bunny esperan con ansias su gira de conciertos por Europa

“¿Cuánto tiempo llevamos esperando a Bad Bunny aquí, en Cataluña, en Barcelona? Mucho tiempo, por lo tanto, no sabemos si volveremos a verlo, si volveremos a hacerlo”, explicó a la AFP Adrià Capdevila, de 22 años, sobre las horas de espera para acceder al Estadio Olímpico de Barcelona.

“Lo más importante es que la vez que lo vivas, que quizás sea la última, lo vivas con la máxima energía”, añadió el fan.

En Europa, Bad Bunny actuará dos noches en Barcelona y luego en Lisboa, antes de ofrecer diez conciertos en el Estadio Metropolitano de Madrid, donde vive una considerable comunidad latinoamericana.

A continuación, viajará a Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia e Italia, antes de terminar su gira europea en Bruselas, Bélgica, el 22 de julio.

Bad Bunny vive su mejor momento en la música

En una década, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny, de 32 años, ha catapultado el reguetón y el trap latino a la cima mundial, ganando el pasado febrero el premio Grammy al Álbum del Año, una primicia para un disco cantado en español.

El disco Debí Tirar Más Fotos da un gran protagonismo a los ritmos tradicionales de Puerto Rico (salsa, bomba, plena…) y evoca la colonización de su isla natal, bajo jurisdicción de Estados Unidos desde 1898, transmitiendo un mensaje sociopolítico sin hacer a un lado el espíritu bailable de los temas que lo conforman.

Bad Bunny: de su gira de conciertos al Super Bowl y de regreso a los escenarios

La gira de Bad Bunny comenzó el 11 de julio de 2025 con una serie de 30 conciertos en su natal Puerto Rico, con algunos espectáculos reservados a los habitantes de esta isla caribeña.

En su escenografía, el artista destaca especialmente la caña de azúcar y “La Casita”, una reproducción de una típica vivienda humilde puertorriqueña.

Aunque al principio de su carrera se mostraba reacio a adoptar posturas políticas firmes, Bad Bunny desempeñó un papel importante en las manifestaciones que sacudieron Puerto Rico en 2019 en respuesta a los escándalos que involucraban a las autoridades de la isla.

Durante la ceremonia de entrega de los premios Grammy en febrero se pronunció contra la policía de inmigración estadounidense (ICE), oponiéndose firmemente a la política del presidente Donald Trump.

Su gira mundial Debí Tirar Más Fotos Tour, que comenzó en noviembre, no pasa por Estados Unidos, una decisión deliberada para, según explicó, proteger a sus fans de posibles redadas del ICE.

No obstante, el artista actuó en el país durante el espectáculo del descanso de la Super Bowl (la final del campeonato de fútbol americano), atrayendo las críticas de Trump, a quien el cantante no mencionó durante su impresionante espectáculo.

Con información de Quién