Ayudó Obras Públicas a 50 automovilistas en carreteras estatales

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) informó que el programa Auxilio Carretero Ruta Paisano 2025 ha brindado más de 50 servicios de apoyo a automovilistas en distintas carreteras del estado desde el inicio del operativo.

Las atenciones incluyen ponchaduras, fallas mecánicas y eléctricas, recalentamiento de motores, falta de combustible y remolque, con el objetivo de garantizar traslados más seguros durante la temporada decembrina.

El operativo se mantiene activo en las rutas Creel–Divisadero–Chihuahua, Ahumada–San Jerónimo–Sacramento y San Judas–Delicias–Meoqui–Julimes–Boquilla–Jiménez, donde se registra mayor flujo vehicular.

Con este apoyo en carretera, la SCOP busca que las y los automovilistas lleguen a su destino de forma segura y sin contratiempos, acompañando a las familias que recorren las carreteras de Chihuahua.