“Avanzamos poquito a poquito, aún falta, pero esto es un paso adelante”: América Aguilar por reforma a la jornada laboral

Luego de que ayer el Senado de la República aprobó reformar el Artículo 123 constitucional respecto a la jornada laboral, la diputada local del Partido del Trabajo, América Aguilar, resaltó que aunque todavía quedan pendientes con las personas trabajadoras, esto es un logro, un paso adelante para el reconocimiento de sus derechos.

“Al final podemos decir que es un logro. Hay varios detalles que todavía faltaron, por no haberlos modificado, como se ha hablado ya anteriormente, el tema de los dos días de descanso. Sin embargo, como ya sabemos, somos representantes populares, tenemos que escuchar a todas las personas en todos los ámbitos. Además, tema de esta reforma era llegar también a un punto medio en el que favorezca a los trabajadores y que los empleadores estén aunque sea más o menos de acuerdo”, explicó Aguilar Gil.

La diputada petista y presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso de Chihuahua, reconoció que existen quejas de algunos sectores, en especial de sindicatos, pues la reforma “no se pudo hacer como se pensó al principio, como realmente lo queríamos, lo que merecen los trabajadores, porque hemos hablado mucho del tiempo libre que necesitan, el tiempo para convivencia familiar, para descanso. Digamos que no pudimos hacerlo tal cual, pero vamos avanzando poquito a poquito. Entonces falta, pero ya como quiera llevamos un pasito más adelante”.

Ayer miércoles 11 de febrero, el Senado aprobó la iniciativa presidencial de reforma que reduce de 48 a 40 horas la jornada laboral semanal, cuyo dictamen fue remitido a la Cámara de Diputados. El proyecto avalado por unanimidad establece que la entrada en vigor de esta disposición será paulatina, de manera que en 2027 la jornada laboral será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029 será de 42 horas y en 2030 se reducirá a 40 horas.

Dicha reforma establece que por cada seis días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro.

Cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de la jornada laboral, se abonará como salario por este tiempo un cien por ciento más de lo fijado para las horas ordinarias.

El trabajo extraordinario voluntario no excederá de 12 horas en una semana, las cuales podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días, y cuando se supere ese tiempo, la persona empleadora deberá pagar 200 por ciento más del salario correspondiente a las horas de jornadas ordinarias, además, las personas menores de 18 años no podrán laborar horas extras.