Avanza positivamente la revisión del T-MEC: Sheinbaum

México.- Ante un aforo de más de 4 mil empresarios en la 82ª Asamblea Anual de la Cámara de la Industria de la Transformación (CAINTRA), celebrada en Monterrey, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje de optimismo y estabilidad económica, destacando el avance positivo en la revisión del T-MEC y una ambiciosa agenda de inversión pública y mixta.



“Hay certidumbre para nuestro país y para el futuro del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá. Pienso que hay que ser muy positivos en este año. Lo he dicho en muchas ocasiones, lo dije en la Convención Bancaria, habrá cosas en las que no estamos de acuerdo y no pasa nada, porque somos un país democrático y está bien que no estemos de acuerdo, pero lo importante es en lo que estamos de acuerdo. Y estamos de acuerdo en muchisimas cosas y hay que caminar hacia adelante por el bien de México”, destacó.



Durante el evento, Sheinbaum informó la instalación de una mesa de trabajo formal para la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. La mandataria enfatizó que, pese a las posibles diferencias naturales en una democracia, el enfoque principal está en los puntos de acuerdo para impulsar el desarrollo nacional.



Inversión Masiva: A través de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica, se contemplan 5.6 billones de pesos en proyectos de inversión pública y mixta.



Plan México: Una estrategia enfocada en la sustitución de importaciones para fortalecer la producción local.

Alivio Fiscal: Sheinbaum anunció una reforma al artículo 141 del Código Fiscal, que permitirá a las empresas no depender exclusivamente de efectivo para garantizar juicios fiscales antes de una sentencia firme.



Digitalización: Se proyecta la modernización en el pago de casetas y combustibles para agilizar la logistica nacional.



La presidenta subrayó los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad en la entidad, reportando una reducción de casi el 80% en homicidios dolosos.



También confirmó proyectos clave de infraestructura y salud para el estado.