“Avances y retos de la reforma electoral”: Uuc-Kib Espadas Ancona analiza el sistema democrático en México

Este jueves 16 y viernes 17 de abril, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) llevó a cabo la conferencia magistral “Reforma electoral: hoy y mañana”, impartida por el Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral, Uuc-Kib Espadas Ancona, en dos sedes: la Universidad Humanitas en la ciudad de Chihuahua y la Universidad Vizcaya de las Américas en Delicias.

En ambas ciudades, el evento reunió a autoridades electorales, jurisdiccionales, académicas, estudiantes y público en general, con el objetivo de generar un espacio de análisis sobre la evolución del sistema electoral mexicano y los retos que enfrenta la democracia en el contexto actual.

Durante el acto protocolario inicial, en la ciudad de Chihuahua, la Consejera Presidenta del IEE, Yanko Durán Prieto, destacó la importancia de abrir espacios de reflexión en torno a las reformas en materia electoral, particularmente ante los cambios que se encuentran en discusión a nivel nacional.

En el presidium de las conferencias, acompañaron al ponente: el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Alejandro Scherman Leaño; las consejeras electoral del IEE Chihuahua, Vanessa Adriana Armendáriz Orozco y Diana Patricia Ontiveros Aguirre; el consejero electoral del IEE Jesús Miguel Armendáriz Olivares; el Magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, Hugo Molina Martínez; así como autoridades académicas de la Universidad Humanitas y de la Universidad Vizcaya de las Américas.

En su intervención, el consejero electoral Uuc.Kib Espadas Ancona realizó un recorrido histórico por las reformas electorales en México, destacando los procesos de transformación desde la segunda mitad del siglo XX, así como las tensiones entre los avances democráticos y las inercias institucionales que han persistido en el sistema político.

Explicó que las reformas electorales han sido resultado de procesos graduales, con avances y retrocesos, que han permitido ampliar las posibilidades de participación política y el acceso a espacios de representación. En este sentido, señaló que “el conjunto de estas reformas […] fue una historia de avances y retrocesos, para ampliar las posibilidades de participación y de acceso a los espacios de poder del Estado”, en la que, si bien se fortalecieron las instituciones democráticas, una gran parte de las características del sistema previo han permanecido.

Asimismo, reflexionó sobre la reforma electoral de 1996 como un punto de inflexión en la consolidación de las instituciones electorales autónomas, cuyas bases —indicó— continúan vigentes en gran medida hasta la actualidad.

De igual forma, destacó que la construcción de la democracia en México ha sido resultado de procesos sociales y políticos de largo plazo, en los que la ciudadanía ha desempeñado un papel fundamental para consolidar libertades, instituciones y mecanismos de participación. “Recordemos que la democracia la hicimos en las calles”, recordó.

Señaló que, si bien el sistema democrático enfrenta retos y tensiones frente a nuevas reformas, existen condiciones de pluralidad y participación que hacen inviable el retorno a esquemas de control político propios de etapas anteriores. Puntualizó en la necesidad de poner como prioridad el derecho de la ciudadanía “a ponerse gobernantes que les representen, con autoridades electorales autónomas”.

El Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, doctor en Comunicación por la Universidad de Sevilla, maestro en Ciencias Sociales y licenciado en Historia y Antropología Social. Cuenta con una amplia trayectoria en el estudio y análisis del sistema político-electoral mexicano, así como en el ámbito académico como profesor-investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia.