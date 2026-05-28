Autoriza Senado licencia a Inzunza para el periodo extraordinario; la solicitó ante “embestida mediática de la derecha”

Ciudad de México. El pleno del Senado de la República autorizó la solicitud de licencia para separarse del cargo por dos días del senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, quién no participará en la discusión de la reforma judicial y otros temas electorales.

La presidenta de esa cámara, Laura Itzel Castillo, tomó después la protesta a su suplente, Omar López Campos, quien sólo ocupará el escaño de Inzuza hoy y mañana viernes hasta las 15 horas, según la solicitud del legislador sinaloense.

Por la mañana, después de valorarlo con su grupo parlamentario, el senador Inzunza Cázares tomó la decisión,

Ante” la embestida mediática que se ha desplegado por personeros y medios de derecha” argumentó

“Me encuentro en la Ciudad de Mexico, en el Senado mexicano, a cuya sede he acudido desde el día de ayer, en atención a la cita que nos fuera formulada para la sesión extraordinaria a celebrarse los días 28 y 29 de este mes”.

Con ello, puso fin la expectación que se generó por su posible, reincorporación a sus a sus tareas legislativas, después de que desde Estados Unidos se le acusara, junto con el gobernador, con licencia, Rubén Rocha y otros funcionarios, de supuestos vínculos con el crimen organizado.

En su mensaje en redes, el senador Inzunza señala que en su vida como servidor público, siempre ha sido cabal en el cumplimiento de sus obligaciones.

“No obstante, ante la embestida mediática que se ha desplegado por personeros y medios de derecho, he decidido que sea mi suplente, el arquitecto Omar López, quien participe en las sesiones de hoy y mañana, para lo cual estoy presentando la solicitud de licencia consigna’.

Agregó que seguirá la reuniones de comisiones y del pleno, apoyando al grupo parlamentario de Morena, “con opiniones de argumentos a favor de los dictámenes que son materia de deliberación“.