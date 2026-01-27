Autoriza Defensa compra de 6 ametralladoras, se usarán por policías ejemplares

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez manifestó que gracias a las gestiones de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, la Secretaría de la Defensa autorizó que el Gobierno de Chihuahua pueda cotizar la compra de 6 armas de fuego alto calibre.

Destacó que se trata de 6 ametralladoras, de las conocidas como “Minimi” que permitirán hacer frente a los grupos criminales, quienes también utilizan de este tipo de armas, así como las conocidas “Barret”.

Explicó que se trata de un proceso tardado, que tomará algunos años en concretarse, pero que representa un gran avance para el fortalecimiento de las fuerzas estatales que además, terminan siendo de gran apoyo para las policías municipales.

Gilberto Loya agregó que, además de cumplir con certificaciones establecidas por la ley, los elementos que utilizarán las armas de fuego cuentan con un historial limpio, sin quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“Nosotros ya hicimos llegar nuestra propuesta, la propuesta del personal que utilizaría esas armas, que es un personal que no sólo lleva la certificación que establece la ley, sino algunas certificaciones adicionales, como no tener quejas en derechos humanos en la Comisión Estatal o en la Comisión Nacional, que es un tema importante que el personal que las va a utilizar, bueno, pues haya tenido una conducta ejemplar, incluso en la protección de los derechos humanos durante toda su carrera policial”.