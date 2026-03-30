Autoridad electoral pidió que lonas y volantes con la imagen de Andrea Chávez sean retirados: PAN Chihuahua

La dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, informó que la autoridad electoral otorgó medidas cautelares en contra de la senadora Andrea Chávez, luego de las denuncias interpuestas en su contra por colgar lonas y repartir “periódicos” con su imagen, medidas que consisten en que deben de ser retirados.

A través de un video en sus redes sociales, Álvarez Hernández explicó:

“Quiero agradecer a todas las personas que nos hicieron llegar información que les solicitamos en relación a estas lonas que recordarán ha estado colocando la senadora de la corrupción, Andrea Chávez, que en muchos de los casos, la mayoría, sin temor a equivocarme, les puedo decir, son colocadas sin autorización de la ciudadanía”

“También se han estado repartiendo algunos periódicos con su rostro, con su nombre, en distintos puntos del estado, y justamente pues por esta entrega irregular o ilegal, presentamos las denuncias correspondientes. Este pasado viernes, 27 de marzo, la autoridad electoral determinó emitir las medidas cautelares necesarias y pedir que que sean retiradas estas lonas y que deje de entregar estos periódicos y estos volantes con su imagen en todo el estado. Agradezco mucho toda la colaboración por parte de la ciudadanía”.

“Ahora quiero pedirles que nos ayuden. Si ustedes observan a cualquier persona entregando estos periódicos o estos volantes o colocando estas lonas, que ustedes mismos les tomen fotos y videos, que generemos la evidencia necesaria para continuar presentando las denuncias correspondientes y que se sancione a esta gente que se presta a cometer estos actos ilegales y fuera de la ley. Gracias a sus denuncias, gracias a la información, gracias a los datos que nos hacen llegar, seguimos poniéndole freno a la senadora de la corrupción”.