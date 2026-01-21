Aún sin diálogo con Trump, COI confía en avance organizativo de los Juegos Olímpicos de 2028

Berlín. La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, no ve mal la relación entre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y reveló que el organismo “aún no ha tenido comunicaciones formales” con el dirigente norteamericano en relación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.



“Si no tuviéramos buenas relaciones seis meses antes del Mundial, me preocuparía”, dijo Coventry .



Estados Unidos coorganiza el Mundial junto a México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio. Infantino, que también es miembro del COI, ha mantenido una estrecha relación con Trump y le otorgó el nuevo Premio de la Paz de la FIFA en el sorteo de la Copa del Mundo celebrado en diciembre en Washington.



El próximo gran evento deportivo en Estados Unidos serán los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles, y Coventry afirmó que el COI también se acercará más a la administración Trump antes de la celebración de la cita olímpica. “A medida que nos acerquemos a los Juegos Olímpicos, verán que las relaciones continúan y se fortalecen”, afirmó.



Coventry confesó que el COI “aún no ha tenido comunicaciones formales con la Casa Blanca”, pero que hay buenas conversaciones con el comité organizador de Los Ángeles y “todo va en la dirección correcta”. La presidenta también sabe que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, su esposa Usha Vance y el secretario de Estado Marco Rubio tienen previsto asistir a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebrará el 6 de febrero en Milán.



“Estamos deseando conocer al vicepresidente”, afirmó Coventry, que evitó pronunciarse sobre la operación militar estadounidense en Venezuela en la que Nicolás Maduro fue capturado y trasladado a Estados Unidos o las tensiones en torno al plan de Trump respecto a Groenlandia, que pertenece a Dinamarca. “No nos corresponde comentar sobre estos asuntos. Nuestro objetivo es que todos los Comités Olímpicos Nacionales estén representados en los Juegos”, señaló.