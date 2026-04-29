Atlético de Madrid y Arsenal empatan en la ida de semifinales de Champions

Madrid. El Atlético de Madrid y Arsenal empataron 1-1 en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de Europa, en un duelo áspero en Madrid entre clubes que intentan volver a la final del torneo tras una larga ausencia y que buscan conquistar el título por primera vez.

También fue un marcado contraste con la semifinal del martes, cuando el vigente campeón Paris Saint-Germain superó por 5-4 al Bayern Múnich en un emocionante partido en Francia.

Viktor Gyökeres adelantó al Arsenal en el Estadio Metropolitano al convertir un penal a los 44 minutos. El artillero argentino Julián Álvarez igualó para el Atlético —también de penal— a los 56 minutos.

A los Gunners les señalaron otra pena máxima a los 78 minutos, después de que Eberechi Eze fuera derribado por David Hancko dentro del área, pero la decisión fue anulada instantes después tras una revisión de video.

El partido de vuelta será el próximo martes en Inglaterra.

La última vez que el Atlético alcanzó la final de la Liga de Campeones fue en 2016, cuando perdió ante su rival de ciudad, el Real Madrid.