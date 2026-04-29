Bancada de Morena percibe motivos políticos en acusaciones de narcotráfico a Rocha Moya

Ciudad de México. El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados consideró que las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya y otros funcionarios y ex funcionarios por cargos de narcotráfico podrían tener motivaciones “políticas”, y recalcó que la solicitud de extradición enviada por Washington no incluyó elementos de prueba sobre la presunta culpabilidad de los señalados.

En conferencia de prensa, el coordinador de la bancada guinda en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, subrayó que en una petición como la hecha por la justicia estadunidense se debe explicar por qué delitos se pide extraditar a una persona “y también acompañar las pruebas que acreditan el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del reclamado”, lo que –a su juicio— no ha ocurrido en el caso de Rocha.

En ese sentido, recordó que en 2020 fue detenido en Estados Unidos el ex secretario de Defensa del gobierno de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, por cargos relacionados con tráfico de drogas.

Sin embargo, poco después fue liberado porque no hubo elementos que comprobaran su responsabilidad en esos delitos.

“No quiero decir que es lo mismo, pero en todo caso, la Fiscalía General de la República (FGR) debe valorar si al documento de extradición (de Rocha Moya y otros ocho acusados) le acompañaron pruebas contundentes de conductas antijurídicas de las personas señaladas. Eso es lo que procede y todos tenemos que tomar con calma lo que está sucediendo”, insistió Monreal.

Cuestionado sobre si los funcionarios acusados por Washington deberían renunciar a su cargo, el morenista consideró: “no tienen por qué hacerlo. El hecho de estar en funciones no les impide hacer declaraciones y acudir a la FGR cuando lo requieran; están actuando conforme a la ley. Eso dicen la Constitución y la Ley de Extradición Internacional”.

En ese sentido, Monreal enfatizó que, ante el anuncio hecho hoy por Estados Unidos “lo que debemos hacer todos es que no nos genere ninguna precipitación ni ansia. Esperemos que la Fiscalía, a partir de hoy, revise el asunto y revisando las pruebas. Voy a esperar, (pero) para mí es un asunto político”.

Cuestionado sobre si la bancada de Morena repetiría a Rocha la frase de “no estás solo”, como hizo durante la visita que el gobernador de Sinaloa hizo a la Cámara en octubre de 2024, Monreal atajó:

“Nosotros vamos a arropar siempre la ley y la justicia sin excepción, siempre la ley, la verdad y la justicia, y mientras no se compruebe la responsabilidad penal de una persona, todos tienen derecho a que se aplique el principio de presunción de inocencia”.

Ante la insistencia sobre el tema, y la pregunta de si también se protegería a Rocha Moya, respondió: “Sí, por supuesto, si la ley lo protege, todos tenemos que estar con él y nunca estarán solos los mexicanos. Los diputados siempre estaremos con los mexicanos que sean inocentes hasta que se demuestre lo contrario”.

Por otro lado, respecto de la posible repercusión electoral a Morena por los señalamientos contra el gobernador Rocha Moya, Monreal replicó: “El impacto es el que todos esperan. Nosotros vamos a intentar mantener la confianza ciudadana por encima de cualquier manipulación, de cualquier injerencia, de cualquier intervencionismo de país extranjero alguno”.