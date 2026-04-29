Ecuador inicia extracción de petróleo con fracking en la Amazonia

Quito. La petrolera estatal de Ecuador informó este miércoles que empezó a explotar petróleo en la selva amazónica por primera vez con la técnica del fracking, cuestionada por sus afectaciones al medio ambiente.

El país se convierte en uno de los pocos de la región, junto a Argentina y México, que utiliza este método en el que se fracturan rocas de esquisto con una gran cantidad de fluidos, como agua, a alta presión para extraer gas y crudo.También emplea químicos contaminantes, por lo que es rechazada por ambientalistas.

Petroecuador indicó en un comunicado que empezó a utilizar esta técnica para extraer petróleo en la provincia amazónica de Sucumbíos (noreste), fronteriza con Colombia. Se trata de “un nuevo horizonte” para la producción de petróleo en el país, aseguró en un comunicado la empresa sobre el proyecto ejecutado junto a la firma CCDC, filial de la china CNPC.

La decisión de Ecuador ocurre cuando medio centenar de países se reúnen en una inédita cumbre en la ciudad colombiana de Santa Marta para avanzar hacia una reducción de los combustibles fósiles.