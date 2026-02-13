Atienden fuga y explosión en ducto de gas natural en Ojo Laguna

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Chihuahua informó que la tarde-noche de este viernes se atendió una emergencia en el kilómetro 92 del tramo carretero Chihuahua–Juárez, a la altura del poblado Ojo Laguna, donde se registró una fuga de gas y posterior explosión en un ducto de gas natural operado por el Centro Nacional de Control del Gas Natural.

De acuerdo con el reporte oficial, personal operativo de Protección Civil acudió de inmediato al sitio para verificar las condiciones de riesgo y coordinar acciones bajo el esquema del Sistema de Comando de Incidentes, con el objetivo de garantizar una respuesta organizada y eficaz.

En las labores participaron de manera conjunta brigadas del CENEGAS, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Chihuahua, agentes de la Policía Municipal, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, personal de la Guardia Nacional, Policía Ministerial y Ángeles Blancos.

Las autoridades señalaron que, gracias a la intervención interinstitucional, el evento fue atendido de forma inmediata, priorizando en todo momento la seguridad de la población, el control de riesgos y la delimitación del área afectada.

Hasta el momento no se ha informado de manera oficial sobre personas lesionadas, en tanto continúan las evaluaciones técnicas para determinar el alcance de los daños y las causas del incidente.