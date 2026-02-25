Atiende Municipio a grupo de manifestantes relacionados con temas de protección animal

El Gobierno Municipal de Chihuahua informa que este día se brindó atención a un grupo de manifestantes relacionados con temas en materia de protección animal.

Las y los representantes fueron recibidos por autoridades municipales, quienes escucharon de manera respetuosa sus planteamientos e inquietudes a fin que las áreas competentes realicen la revisión correspondiente conforme a la normatividad vigente.

El Gobierno Municipal reitera que mantiene sus puertas abiertas al diálogo y a la atención institucional de cualquier solicitud ciudadana, privilegiando siempre el respeto, el orden y el marco legal.