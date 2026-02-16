Atentos a reforma del Sistema Anticorrupción, cambios repercuten en el sistema de justicia: Jáuregui

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno señaló que la reforma que se pretende realizar a las Fiscalías Anticorrupción y a las Auditorías estatales no repercutiría directamente en la dependencia a su cargo, pero sí en el sistema de justicia por lo que consideró necesario estar atento a lo que se resuelva en el Legislativo Federal.

Recordó que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua está dotada de autonomía por lo que su actuar no depende directamente de la Fiscalía General.

Fue el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar quien expresó que tanto fiscales como auditores, en algunos casos, funcionan como “un empleado más” del gobierno en turno, incluido el nivel federal por lo que el resultado de ese fenómeno ha sido la infiltración del crimen organizado en todos los niveles de gobierno.

En este sentido, Morena va por reformar toda la planilla de las instituciones autónomas que integran al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), comenzando por las fiscalías especializadas y las auditorías estatales, para debatir los perfiles en foros ciudadanos y eliminar la reelección que se da de auditores y titulares de órganos internos de control.