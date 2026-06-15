Atendió 9-1-1 atendió 38 reportes relacionados con lluvias, mayoría en Juárez

Ante las recientes lluvias registradas en diversas regiones de Chihuahua, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, hizo un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones y mantenerse atenta a las recomendaciones de las autoridades, luego de que el Sistema de Emergencias 9-1-1 atendiera un total de 38 reportes relacionados con las condiciones climatológicas.

De acuerdo con los registros de atención, Ciudad Juárez concentró el mayor número de incidencias, con 28 llamadas de emergencia. Entre los reportes recibidos destacan 11 solicitudes de apoyo por inundaciones, ocho por cortocircuitos, cinco por caída de árboles, dos por caída de postes, una por caída de anuncio o espectacular y una más por cables colgando.

Por su parte, el Subcentro Centinela de Camargo registró dos reportes relacionados con inundaciones, mientras que el Subcentro de Jiménez atendió tres llamados por inundaciones y uno por cortocircuito. En el municipio de Meoqui se recibió un reporte por caída de árbol.

Gilberto Loya destacó que las corporaciones de seguridad, protección civil y cuerpos de emergencia mantienen coordinación permanente para atender cualquier situación derivada de las lluvias, así como para brindar apoyo oportuno a la población que lo requiera.

Asimismo, exhortó a las y los chihuahuenses a seguir una serie de recomendaciones preventivas para reducir riesgos durante las precipitaciones:

Evitar cruzar calles, arroyos o zonas inundadas, ya sea a pie o en vehículo.

Reducir la velocidad al conducir y mantener una distancia segura entre vehículos.

No estacionarse bajo árboles, postes, espectaculares o estructuras que puedan colapsar.

Reportar de inmediato al 9-1-1 cualquier cable caído, cortocircuito o situación que represente un riesgo para la población.

Mantener limpios desagües y alcantarillas cercanas a viviendas y negocios.

Permanecer atentos a la información oficial emitida por las autoridades de Protección Civil.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reitera su compromiso de mantener el monitoreo permanente de las condiciones climatológicas a través de la Plataforma Centinela y de coordinar la respuesta institucional para salvaguardar la integridad y el patrimonio de las familias chihuahuenses.