Atendible petición de Canaco en transporte, prioridad es atender al grueso de la población: Santiago

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda manifestó que la petición que realizó la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) respecto al transporte público es atendible, siempre y cuando sea en armonía al concepto que se tiene en la ciudad.

Ello luego de que ayer miércoles, el presidente de Canaco, Alejandro Lazzarotto señaló la necesidad de pensar en otro esquema de transporte para la ciudad considerando insuficiencia de servicio y de horario: “Pensamos que los camiones grandes son los que mejor servicio nos dan pero vemos por ejemplo en la Ciudad de México hay transportes muy pequeños y más rutas para que la gente lo use y yo creo que más que esquema hay un paradigma para que el transporte sea así”, comentó.

En este sentido, De la Peña Grajeda indicó que como Gobierno, la prioridad es atender al grueso de la población y que la petición de Canaco se refiere de una necesidad en particular por lo que se buscará encontrar una solución sin que ello distraiga del objetivo principal.

Asimismo, reiteró que todas las opiniones son válidas, siempre y cuando no se vean desde una perspectiva particular y que, en lo personal ha tenido acercamientos con el titular de Canaco para abordar las necesidades en manera de transporte.