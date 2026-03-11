Atenderá Municipio con bacheo siete zonas este miércoles 11 de marzo

Se invita a la ciudadanía a circular con precaución

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, realizará trabajos de bacheo este miércoles 11 de marzo mediante el programa emergente en las calles de las colonias: Los Olivos, Villas del Rey, Revolución, Praderas del Sur, Ranchería Juárez y 2 de Junio, así como en el Ejido El Terrero.

Para seguridad de conductores, se exhorta a tomar precauciones, por las labores con múltiples cuadrillas que se realizarán por la mañana.

A través de los recorridos que realizan los supervisores del Departamento de Mantenimiento Vial se determinan las zonas donde se va a intervenir con bacheo, así como también la colaboración de los ciudadanos al realizar su reporte por los diferentes medios de comunicación.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio disponible las 24 horas del día.