ATDT reporta fallas en sitios de gobierno; están temporalmente fuera de servicio

ATDT reporta caída de sitios del gobierno federal por corte de conectividad; fallas persisten este 19 de agosto de 2026.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) informó que diversos sitios del gobierno federal estuvieron temporalmente fuera de serviciohoy 19 de agosto de 2026.

Por medio de una publicación que compartió en sus redes sociales, la dependencia explicó de manera breve que las fallas en los portales oficiales se debió a un “corte de conectividad”.

A pesar de que la ATDT no ha reportado de manera oficial que los sitios de gobierno afectados ya fueron rehabilitados, algunos portales institucionales han comenzado a funcionar con normalidad.

ATDT REPORTA FALLAS EN SITIOS DE GOBIERNO (@AGENCIAGOBMX/X)

Sitios de gobierno registraron fallas hoy 19 de agosto, confirma ATDT

La tarde del miércoles 19 de agosto de 2026, diversas compañía proveedoras de internet registraron fallas en su servicio, como fue el caso de Totalplay, Izzi y Telcel.

En medio de las afectaciones de conexión que perjudicaron a múltiples usuarios alrededor del país, la ATDT reportó un “corte de conectividad” que causó fallas en distintos sitios de gobierno.

Sin embargo, la ATDT no ahondó en mayores detalles con respecto a las causas detrás de las intermitencias en los portales institucionales como el de Gobernación que estuvo fuera de servicio.

Cabe destacar que los sitios de gobierno que resultaron afectados por el “corte de conectividad”, arrojaron diversos errores durante las intermitencias, pues no se podía consultar el contenido regular.

Sitios de gobierno ya estarían funcionando con normalidad

En el mensaje que difundió la ATDT poco antes de las 17:00 horas, se aseguró que las fallas en los sitios de gobierno quedarían resueltos en un tiempo estimado de unos 25 minutos.

Ante ello, la dependencia aseveró que una vez que las inconsistencias quedaran solucionadas, se emitiría el reporte correspondiente, sin embargo, hasta pasadas las 16:00 horas no se ha publicado nada más.

A pesar de lo anterior, luego de una escueta revisión de los portales web que presentaban las intermitencias, se ha logrado comprobar que varios ya están funcionando con normalidad.