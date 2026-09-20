Ataque masivo de drones deja dos muertos y daña una refinería en Moscú, Rusia

Moscú, Rusia, y sus inmediaciones sufrieron un ataque a gran escala con cientos de drones la mañana del domingo 20 de septiembre de 2026, el cual dejó un saldo de dos personas fallecidas, daños materiales en zonas residenciales y afectaciones en una importante refinería de petróleo.

El gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, reportó el derribo de 249 drones, cuyas caídas y restos provocaron destrozos en diversas áreas habitadas.

A través de su canal de Telegram, el funcionario ruso advirtió durante las primeras horas de la mañana que las operaciones de defensa seguían activas debido a que la ofensiva continuaba.

Vorobiov indicó que dos murieron la vida en sitios distintos: una mujer de 44 años y un hombre de la tercera edad. Asimismo, alrededor de 400 habitantes tuvieron que ser evacuados de emergencia tras desatarse un incendio originado por la caída de un dron sobre un edificio residencial.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianine, confirmó que los sistemas de defensa antiaérea neutralizaron al menos 186 aparatos en los accesos a la metrópoli. Entre los objetivos afectados se encuentra una instalación perteneciente a la Refinería Petrolera de Moscú, la cual sufrió severos daños

“Una instalación en el territorio de la Refinería Petrolera de Moscú resultó dañada”, puntualizó Sobianin.

Aunque las autoridades no especificaron de manera oficial el origen exacto de los lanzamientos, estos hechos se enmarcan en una escalada de bombdeos atribuidos a Ucrania contra infraestructura energética y logística dentro del territorio ruso, en respuesta a los ataques recibidos por Kiev.

Con información de López-Dóriga Digital