Ataque iraní hiere a militares de EU y daña aviones en base en Arabia Saudita, dice funcionario

Dubái. Un ataque iraní con misiles hirió a varios militares estadunidenses y dañó algunos aviones en una base en Arabia Saudita este viernes, informó un funcionario de Estados Unidos familiarizado con la situación.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para tratar asuntos militares delicados, dijo que el ataque contra la Base Aérea Prince Sultan involucró un misil iraní y drones, y dañó varios aviones estadunidenses de reabastecimiento. No estaba claro cuántos soldados resultaron heridos ni con qué gravedad.

La confirmación, reportada antes por The Wall Street Journal, se produce después de que imágenes satelitales publicadas en internet parecían mostrar aeronaves dañadas.

El sargento del Ejército, Benjamin N. Pennington, de 26 años, murió días después de resultar herido durante un ataque contra la base el 1 de marzo.

El Comando Central de Estados Unidos dijo más temprano que más de 300 militares han resultado heridos en el conflicto.

Mientras tanto, el embajador iraní ante las Naciones Unidas en Ginebra, Alí Bahreini, afirmó que Teherán ha acordado “facilitar y agilizar” el paso de ayuda humanitaria a través del estrecho de Ormuz.

Bahreini dijo que Teherán ha aceptado una solicitud de la ONU para permitir que la ayuda humanitaria y los embarques de productos agrícolas transiten por la vía marítima, que normalmente maneja una quinta parte de los embarques mundiales de petróleo y casi un tercio del comercio mundial de fertilizantes.

Sería el primer avance en el estrecho tras un mes de guerra. Aunque los mercados y los gobiernos se han centrado en gran medida en los suministros bloqueados de petróleo y gas natural, la restricción a ingredientes de fertilizantes y del comercio amenaza la agricultura y la seguridad alimentaria en todo el mundo.

“Esta medida refleja el compromiso continuo de Irán de apoyar los esfuerzos humanitarios y garantizar que la ayuda esencial llegue a quienes la necesitan sin demora”, dijo Bahreini en una publicación en X. La ONU anunció previamente un grupo de trabajo para abordar los efectos en cadena que la guerra de Irán ha tenido en la entrega de ayuda.

El anuncio se conoció apenas horas después de que medios estatales iraníes dijeran que dos instalaciones nucleares habían sido atacadas. Israel se atribuyó la responsabilidad, e Irán amenazó rápidamente con tomar represalias.

“Irán hará que paguen un precio muy alto por los crímenes israelíes”, escribió en X el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

La Organización de Energía Atómica de Irán informó que el Complejo de Agua Pesada Shahid Khondab en Arak y la planta de producción de concentrado de uranio de Ardakan, en la provincia de Yazd, fueron atacados, reportó IRNA. Los ataques no causaron víctimas y no había riesgo de contaminación, indicó. La planta de Arak no ha estado en operación desde que Israel la atacó en junio.

El concentrado de uranio se forma tras eliminar las impurezas del mineral en bruto. El agua pesada se utiliza como moderador en reactores nucleares.

Más tarde, el ejército israelí reportó que en la planta de Yazd se procesan materias primas para el enriquecimiento y que el ataque fue un golpe importante al programa nuclear de Irán.

La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que el país tomaría represalias por los ataques, reportó IRNA. Seyed Majid Moosavi, comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, publicó en X que los empleados de empresas vinculadas a Estados Unidos e Israel deberían abandonar sus lugares de trabajo.

“Esta vez, la ecuación ya no será ‘ojo por ojo’, sólo esperen”, sentenció.

El viernes por la noche, el ejército israelí afirmó que Irán había lanzado misiles hacia Israel. Las sirenas sonaron en y alrededor de la ciudad de Beer Sheba y en zonas cercanas al principal centro de investigación nuclear de Israel, que fueron blanco de ataques iraníes que hirieron a decenas el fin de semana pasado.

La noticia de los ataques contra Irán se conoció después de que Trump afirmara que las conversaciones para poner fin a la guerra iban “muy bien” y que había dado más tiempo a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz. Irán sostiene que no participa en negociación alguna.

Con los mercados bursátiles tambaleándose y las repercusiones económicas de la guerra extendiéndose mucho más allá de Oriente Medio, Trump enfrenta una creciente presión para poner fin al control de Irán sobre el estrecho.

Un bloque árabe del golfo Pérsico afirmó el jueves que Irán cobra un peaje a las embarcaciones para garantizar su paso seguro.

Steve Witkoff, enviado de Trump, señaló que Washington entregó a Irán una “lista de acciones” con 15 puntos para un posible alto el fuego, utilizando a Pakistán como intermediario. Propone restringir el programa nuclear iraní y reabrir el estrecho de Ormuz.

Irán ha rechazado la lista de Estados Unidos y presentó su propia propuesta de cinco puntos, que contempla indemnizaciones y el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho.

Trump ha dicho que, si Irán no reabre el estrecho de Ormuz a todo el tráfico para el 6 de abril, ordenará la destrucción de las plantas energéticas de Irán .

La incertidumbre en torno al conflicto provocó una nueva caída de las acciones estadounidenses el viernes. El S&P 500 se hundió 1.7% para cerrar su peor semana desde que comenzó la guerra de Irán y su quinta semana consecutiva de pérdidas. El promedio industrial Dow Jones también cayó 1.7% y el compuesto Nasdaq se desplomó 2.1%. Mientras tanto , los precios del crudo siguieron disparándose.

Con los precios de la gasolina en Estados Unidos acercándose a los 4 dólares por galón (más de un 1 dólar por litro), miembros del Congreso han estado presionando para suspender el impuesto federal a la gasolina, fijado en 18.4 centavos por galón para la gasolina y 24.4 centavos por galón para el diésel. Trump dijo que lo ha “pensado”, pero sugirió que los estados deberían considerar suspender sus impuestos sobre el combustible.

Testigos en el este de Teherán reportaron un corte parcial de energía tras ataques aéreos, y en Israel, fuertes explosiones llenaron el aire en Tel Aviv y los equipos de emergencia respondieron a casi una docena de sitios de impacto.

Un periodista de The Associated Press escuchó fuertes explosiones en Tel Aviv, y el Servicio de Bomberos y Rescate de Israel dijo que acudió a 11 sitios de impacto en el área metropolitana. Un hombre de unos 60 años fue declarado muerto el viernes tras sufrir heridas graves en medio de los ataques, dijeron los servicios de emergencia.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, había prometido antes que Irán “pagará un precio muy alto y cada vez mayor por este crimen de guerra”.

El ejército israelí dijo que el viernes atacó sitios “en el corazón de Teherán” donde se producen misiles balísticos y otras armas. También aseveró que alcanzó lanzamisiles y puntos de almacenamiento en el oeste de Irán.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí dijo mientras tanto que derribó misiles y drones que se dirigían a la capital, Riad. En Líbano, el Ministerio de Salud reportó dos fallecidos.

Kuwait reportó que tanto el puerto de Shuwaikh, en la Ciudad de Kuwait, como el de Mubarak Al Kabeer, en el norte y que se construye dentro de la “Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda” de China, sufrieron “daños materiales” a consecuencia de ataques. Al parecer, es una de las primeras veces que un proyecto vinculado a China en los Estados árabes del golfo Pérsico es atacado en la guerra. China ha continuado comprando crudo iraní.

Diplomáticos de varios países, incluidos Pakistán y Turquía, han tratado de organizar un encuentro directo entre enviados de Estados Unidos e Irán. Por separado, los ministros de Exteriores del G7 reunidos en Francia pidieron formalmente un cese inmediato de los ataques contra poblaciones e infraestructura.

Mientras tanto, un grupo de buques estadunidenses se aproximaba a la región con unos 2 mil 500 infantes de Marina a bordo. Además, al menos mil paracaidistas de la 82 División Aerotransportada —entrenados para aterrizar en territorio hostil con el fin de asegurar zonas clave y aeródromos— han recibido la orden de desplazarse a Oriente Medio.

No obstante, el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, aseveró que Estados Unidos “puede lograr todos nuestros objetivos sin tropas terrestres”. Hablando con periodistas tras la reunión de ministros de Exteriores del G7 en Francia, Rubio dijo que los nuevos despliegues están diseñados para garantizar la “máxima oportunidad de ajustarse a contingencias si surgieran”.

Israel desplegó a la 162 División en el sur de Líbano para apoyar las operaciones militares de defensa de las localidades fronterizas del norte de su territorio de los ataques de Hezbollah y erradicar a la milicia libanesa, según dijo el ejército israelí.

La Organización Internacional para las Migraciones apuntó el viernes que 82 mil edificios civiles en Irán —incluyendo hospitales y los hogares de 180 mil personas— han sido dañados.

“Si esta guerra continúa, corremos el riesgo de un desastre humanitario mucho más amplio”, aseveró en un comunicado Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados. “Millones de personas podrían verse obligadas a huir cruzando la frontera, ejerciendo una enorme presión sobre una región ya sobrecargada”.

Dieciocho personas han fallecido en Israel, mientras que cuatro soldados israelíes han perdido la vida en el Líbano. Dos soldados israelíes resultaron gravemente heridos el viernes en el Líbano durante un “accidente operativo”, según informó el ejército de Israel.

Las autoridades informaron que más de mil 100 personas han muerto en el Líbano y más de mil 900 en Irán.

Al menos 13 soldados estadunidenses han perdido la vida, además de cuatro personas en Cisjordania —un territorio palestino bajo ocupación de Israel— y 20 en los Estados árabes del golfo Pérsico.

En Irak, donde milicias apoyadas por Irán se han sumado al conflicto, han fallecido 80 miembros de las fuerzas de seguridad.