Ataque en Pénjamo deja tres muertos, entre ellos un niño

Tres personas, entre ellas un niño, murieron en un ataque armado en Pénjamo, Guanajuato.

Los hechos se registraron la noche del 14 de marzo en la colonia Lázaro Cárdenas.

Primeros informes señalan que las víctimas convivían afuera de una casa cuando fueron atacadas a disparos.

Vecinos solicitaron auxilio pero paramédicos que llegaron al lugar solo pudieron confirmar la muerte de dos adultos y un niño, este último de aproximadamente 3 años.

Elementos del Ejército y la Policía Estatal de Guanajuato acordonaron el área en espera de peritos forenses de la Fiscalía del estado.

El Gobierno Municipal de Pénjamo condenó el acto de violencia y externó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Nos duele y nos indigna profundamente la información preliminar que señala la irreparable pérdida de la vida de un menor de edad”, refirió en un comunicado.

Con información de Milenio