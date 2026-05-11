Ataque armado deja un lesionado en Punta Oriente

Un hombre resultó lesionado tras un ataque armado registrado en el cruce de Punta Adhara y Punta La Angostura, en la colonia Punta Oriente de la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos a bordo de una camioneta Ford Fuga color blanco arribaron al lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima, quien se encontraba al interior de un vehículo Ford Fusion azul.

Tras el atentado, el hombre quedó herido y fue atendido por paramédicos de URGE, quienes le brindaron los primeros auxilios en la escena.

Elementos de la Policía Municipal fungieron como primeros respondientes, mientras que agentes estatales y ministeriales se hicieron cargo del aseguramiento del área e iniciaron las investigaciones correspondientes.