Ataque armado deja a un hombre herido en la colonia División del Norte

Chihuahua, Chih.– Un ataque armado se registró la noche de este lunes en calles de la colonia División del Norte, al sur de la ciudad, donde un hombre resultó gravemente herido tras recibir múltiples impactos de bala mientras viajaba a bordo de un vehículo.

De acuerdo con los primeros reportes, los tripulantes del automóvil fueron interceptados por sujetos armados que circulaban en una pickup, desde la cual dispararon en al menos ocho ocasiones al emparejarse con la unidad. Durante la agresión, un hombre sufrió al menos cinco impactos de bala en distintas partes del cuerpo, por lo que los ocupantes del vehículo emprendieron la huida para trasladarlo de emergencia a un hospital.

El ataque ocurrió en el cruce de las calles Amalia Castillo y Francisco R. Almada. Tras el reporte al sistema de emergencias, elementos de diversas corporaciones policiales acudieron al lugar y aseguraron la zona, donde fueron localizados al menos ocho casquillos percutidos calibre 9 milímetros. Hasta el momento no se cuenta con información sobre los responsables, mientras autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes.