Ataque armado deja a dos hombres gravemente heridos en la colonia Villa Juárez

La noche de este sábado se registró un ataque armado en el cruce de las calles 6 de Enero y Sexta, en la colonia Villa Juárez, donde dos hombres resultaron gravemente heridos tras ser acribillados por un sujeto armado.

De acuerdo con los primeros reportes, un individuo vestido de negro se aproximó a las víctimas y abrió fuego en repetidas ocasiones, para después huir del lugar con rumbo desconocido. Los lesionados quedaron tendidos en la vía pública con heridas de consideración.

Paramédicos de dos ambulancias de Urge acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los heridos, quienes fueron trasladados de emergencia a un hospital bajo un fuerte operativo de seguridad.

En la escena fueron localizados varios casquillos percutidos calibre 9 milímetros, por lo que elementos de la Policía Municipal procedieron a acordonar ampliamente la zona para preservar indicios.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron al lugar y se hicieron cargo de la escena, iniciando las investigaciones correspondientes para esclarecer el ataque y dar con el responsable.