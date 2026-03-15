Atacan a joven con arma blanca en asentamiento “El Oasis”

Un joven de 19 años perteneciente a la etnia rarámuri resultó herido con un arma blanca mientras se drogaba con otras personas al interior del asentamiento “El Oasis”.

La víctima recibió una herida en la espalda baja que no pone en riesgo su vida, siendo atendido por habitantes del asentamiento y posteriormente por paramédicos de URGE que lo trasladaron a un hospital para su atención médica.

El lesionado indicó que no vio quien lo atacó, agentes ministeriales, policías municipales y estatales acudieron para investigar la agresión.