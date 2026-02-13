Atacan a escoltas de la familia de Pepe Aguilar en Villanueva, Zacatecas

Policías estatales, comisionados como escoltas de la familia del cantante Pepe Aguilar, fueron atacados por un grupo armado en el municipio de Villanueva, al sur del estado, confirmaron fuentes de seguridad.

Sicarios atacan al convoy de escoltas de Pepé Aguilar en Zacatecas, el cantante logro salir vivo NOTA EN EL ENLACE: https://t.co/1mOSTPjKU4 pic.twitter.com/xSuwETtpIP — El Diario Del Narco (@Diariodenarco) February 13, 2026

La agresión armada ocurrió antes de las 18 horas en la carretera federal 54, en el tramo que une a los municipios de las Villanueva-Tabasco, justo a la altura del rancho El Soyate, propiedad de la familia de los cantantes Ángela Aguilar y Cristian Nodal.

En el municipio de Villanueva, han ocurrido siete homicidios en dos hechos distintos en las últimas 48 horas. En la mañana de este jueves, las corporaciones policiales encontraron asesinados a dos hombres y dos mujeres en la comunidad Laguna del Carretero.

🔴 Operativo tras enfrentamiento en Zacatecas, autoridades piden evitar la zona. Así el secretario de Gobierno de la entidad Rodrigo Reyes @reyes_muguerza pic.twitter.com/6zw8pjN9lS — La Periodista (@LaPeriodista_MX) February 13, 2026

El miércoles, otros tres hombres murieron y dos resultaron heridos en un enfrentamiento armado entre grupos rivales de la delincuencia organizada en la cabecera municipal, confirmaron autoridades estatales.

A través de un video en redes sociales, el secretario del gobierno estatal, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó el ataque armado de este jueves contra los agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ), grupo elite de la Política Estatal.

Sin embargo, no dijo si se trataba de los escoltas de la familia del cantante Pepe Aguilar.

“Hasta el momento, con la información, con que se cuenta, no se registran bajas de ningún elemento de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas o de cualquier otra corporación”, precisó.

Agentes de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fiscalía de Justicia del Estado acudieron al lugar de la agresión “para reforzar el operativo y dar con los responsables”.

El secretario informó que “se ha logrado la detención de algunas personas responsables de esta agresión”, pero que mayores datos serán dados a conocer más tarde por la vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad.