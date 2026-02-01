Atacan a balazos a Valentín Lavín, alcalde de Temoac, Morelos

Valentín Lavín Romero, presidente municipal de Temoac, Morelos, sufrió un ataque a balazos este sábado 31 de enero de 2026.

La agresión ocurrió cuando se trasladaba en su vehículo en la carretera México-Oaxaca, a la altura del poblado de Amayuca, en el municipio de Jantetelco, también en Morelos.

Medios locales detallaron que Lavín Romero estaba acompañado de su esposa, cuando sujetos en motocicleta lo balearon en una gasolinera.

Primeros reporteros detallaron que el alcalde resultó lesionado, por lo que fue llevado a un hospital para recibir atención especializada, siendo reportado como estable.

El hecho generó una fuerte operativo por parte de corporaciones policiacas de la entidad.

La Fiscalía de Morelos detalló en un comunicado que ya comenzó con las investigaciones para esclarecer este ataque armado ocurrido en contra del presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero.

Hasta el momento, ninguna autoridad de Morelos ha informado de personas detenidas por este hecho.

Con información de López-Dóriga Digital