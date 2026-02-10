Atacan a balazos a dos hombres en la colonia Lealtad II

La noche de este martes, dos hombres resultaron lesionados por proyectil de arma de fuego en calles de la colonia Lealtad II, al sur de la ciudad.

El hecho se registró sobre la calle Zubirán, entre las calles 29 y 31, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones. Al arribar al lugar, autoridades localizaron a dos personas heridas, una de 18 años de edad y otra de aproximadamente 35 años.

Paramédicos de dos ambulancias de URGE brindaron las primeras atenciones en el sitio y posteriormente trasladaron a los lesionados a un hospital para su valoración médica.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área para preservar la escena, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado inició las indagatorias correspondientes. Hasta el momento no se ha proporcionado información oficial sobre los presuntos responsables.