Astronautas de Artemis II ya vieron la cara oculta de la Luna; “fue espectacular”, afirman

Los astronautas de la misión Artemis II aseguraron desde el espacio en una entrevista con el canal NBC que ya dieron el primer vistazo a la cara oculta de la Luna, la cual tienen previsto sobrevolar este lunes, marcando un hito como la primera misión tripulada que lo hace.

En la entrevista realizada “a mayor distancia en la historia”, la astronauta Christina Koch se mostró sorprendida y agradecida de lograr ver esta cara más lejana del satélite natural mientras se pasaban el micrófono que volaba por la nave Orión.

Bueno, anoche tuvimos nuestra primera vista del lado lejano de la Luna y fue absolutamente espectacular, y hay algo en tus sentidos que te dice que no es la Luna que estoy acostumbrada a ver”, expresó.

“Y efectivamente, sacamos nuestra información de navegación lunar y la comparamos, y dijimos: ese es el lado oscuro”, manifestó la primera mujer que está viajando a la Luna en una de las misiones más diversas de la NASA que la completan el piloto afroamericano Victor Glover, el canadiense Jeremy Hansen y el comandante Reid Wiseman.

En la entrevista, que se realizó a unos 287 mil kilómetros de la Tierra, los astronautas preguntaban si era sábado en su planeta al señalar que han perdido la noción del tiempo.