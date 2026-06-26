Asteroide se acercará a la Tierra este sábado, ¿hay riesgo de impacto?

La Agencia Espacial Europea (ESA) informó que un asteroide pasará cerca de la Tierra el sábado 27 de junio de 2026 a las 5:14 a.m., tiempo del centro de México.

Se trata del pequeño asteroide 1997 NC1 (152637), un cuerpo rocoso que mide entre 750 y 1,650 metros, de acuerdo con los cálculos basados en la cantidad de luz solar que refleja.

¿Hay riesgo de impacto del asteroide que se acercará a Tierra este sábado?

La ESA detalló que no hay posibilidades de colisión del asteroide 1997 NC1 (152637) que se acerca a la Tierra el sábado, a una velocidad de 8.9 kilómetros por segundo.

De acuerdo con los expertos, el asteroide pasará a una distancia de nuestro planeta de 2 millones 559 mil 461 kilómetros. Es decir, a 6.66 veces la distancia que hay entre la Tierra y la Luna.

Asteroide (Unsplash)

El cuerpo celeste podrá verse con telescopios y binoculares en regiones del hemisferio norte, mientras que cuando llegue a su máxima cercanía se apreciará en todo el orbe y al momento de alejarse estará disponible solo en el hemisferio sur.

Aunque ciertos factores podrían imposibilitar su observación, apuntó Juan Luis Cano de la ESA en un comunicado:

“Un acercamiento a la Tierra de un objeto de este tamaño solo ocurre cada pocos años, aunque esta vez la Luna, brillante y cercana, podría dificultar su observación en el momento.”Juan Luis Cano

El asteroide 152637 fue descubierto en 1997 y está clasificado de clase Aten, lo que significa que es una roca espacial que orbita alrededor del Sol que cruza la trayectoria de la Tierra.

Estimaciones astronómicas indican que después de su acercamiento el sábado, el próximo avistamiento del asteroide 1997 NC1 (152637) será el 23 de junio de 2030.