Así queda la final de Clásico Mundial 2026: USA vs Venezuela

Solo restan nueve entradas para conocer al campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Tras dos emocionantes juegos de semifinales, algunos de los equipos favoritos para levantar el trofeo se despidieron del sueño de proclamarse monarcas.

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Estados Unidos fue el primero en asegurar su boleto a la gran final tras echar a República Dominicana en un duelo lleno de drama y emoción. Los quisqueyanos se presumían invictos hasta su encuentro con el ‘Dream Team’, en el que cayeron por una pizarra de 2-1. La novena liderada por Aaron Judge, Harper y Witt Jr despidió al poderoso bateo de Juan Soto, Junior Caminero, Fernando Tatis Jr., y compañía, consiguiendo así su tercera asistencia al hilo en la final de la competencia.

Enfrente tendrán a ‘La Vinotinto ‘ que echó a Italia, el caballo negro y la mayor sorpresa de esta edición. Los italianos clasificaron a Cuartos de Final tras una magnífica fase de grupos con barrida sobre Brasil y triunfos sobre Gran Bretaña, Estados Unidos y México. En el duelo por el boleto a la final, Venezuela consiguió detener la racha de los europeos y se impusieron 4-2 para ir a pelear por el título.

El ‘Dream Team’ se enfrentará a la Vinotinto en el loanDepot park, en Miami, FL., este martes 17 de marzo a las 6:00 pm CDMX/8:00 pm E.T para conocer al campeón de la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol.