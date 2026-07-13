Dueño de Xolos espera que Gilberto Mora se vaya a jugar a Europa

Gilberto Mora, una de las grandes revelaciones de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo, permanecerá con Xolos de Tijuana durante el Torneo Apertura 2026. Así lo confirmó el empresario Jorge Hank, quien reconoció que el futuro del joven mediocampista apunta al futbol europeo una vez que alcance la mayoría de edad.

Hank explicó que el reglamento de la FIFA impide que los jugadores menores de 18 años sean transferidos al extranjero sin que toda su familia se traslade con ellos, por lo que Mora continuará en Tijuana al menos durante el próximo semestre.

“La FIFA tiene dentro de su reglamento algo que me parece excelente: hasta los 18 años pueden irse; antes de eso tienen que hacerlo con toda la familia. Gil cumple 18 años en octubre, esta próxima temporada va a estar aquí y después se sabrá hacia dónde va”, comentó.

El dirigente no ocultó su deseo de que Mora continúe su desarrollo en Europa y regrese a la Selección Mexicana con mayor experiencia de cara a la próxima Copa del Mundo.

“Ojalá se vaya a Europa. No por malinchista ni nada por el estilo, pero es un nivel diferente. Va a aprender mucho, tendrá más competencia y crecerá como futbolista. Lo tendremos en la Selección dentro de cuatro años”, añadió.

Cuestionado sobre si le gustaría verlo en clubes como Real Madrid o Barcelona, Hank evitó entrar en detalles y respondió con humor. “A mí me gustaría verlo en Xolos, pero no damos para tanto”.