Reportan que más de 10 mil personas murieron en Europa durante la ola de calor de este año

Los países europeos registraron más de 10.000 muertes en exceso durante la histórica ola de calor que azotó el oeste del continente a finales de junio, según datos del sistema europeo de monitoreo de mortalidad EuroMOMO, citados por Reuters.

La gran mayoría de los fallecidos durante la semana del 22 al 28 de junio —más de 9.000— son personas mayores de 65 años.

Si bien el sistema recopila los fallecimientos por todas las causas, los expertos sostienen que el elevado exceso de casos difícilmente puede explicarse por una causa distinta al calor extremo.

La fuerte ola de calor de finales de junio provocó interrupciones en el suministro eléctrico, cierre de colegios y batió récords de temperatura en Francia, España y el Reino Unido.