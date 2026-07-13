Cielo de China se tiñe de un inusual resplandor antes de la llegada del tifón Bavi

La aproximación del tifón Bavi tiñó los cielos de varias ciudades chinas con espectaculares tonos púrpura, rosa y naranja.
颱風巴威將至 滬杭等地現詭異紫、粉色天空
7月11日，颱風「巴威」將於11日夜間至12日凌晨在浙江溫嶺至瑞安一帶沿海登陸，上海、杭州等地出現詭異的紫色、粉色天空。… https://t.co/J5MqRo8Nui pic.twitter.com/dwisL69IkK
— 新唐人電視台 (@NTDChinese) July 11, 2026
Durante la tarde del sábado, numerosos internautas compartieron imágenes de este inusual fenómeno, caracterizado por un resplandor cambiante de colores uniformes que, según testigos, mutó hasta cuatro veces en solo veinte minutos.
Los medios afirmaron que, según un refrán popular en China, “si el cielo se tiñe de rojo al atardecer, en tres días llegará un tifón”.